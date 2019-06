Vught start pilot met kroonringen voor plastic afval

Jonkie dat ooievaars­dra­ma overleefde maakt het goed bij opvang

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch weet nog niet of er een nieuwe ooievaarspaal langs de Maas in Gewande komt. Volgens de gemeente is de grond waar de paal in stond van Rijkswaterstaat. ,,We moeten eerst nagaan of we weer een paal langs de Maas mogen plaatsen", aldus een reactie van Den Bosch.