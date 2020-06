Vught start toch met werkzaamheden Jagersboschlaan en wacht rechtszaak niet af

VUGHT - De Jagersboschlaan in Vught gaat vanaf komende woensdag op de schop. De gemeente wacht de rechtszaak in augustus, over het wel of niet mogen openstellen voor gemotoriseerd verkeer én verharden van de groene laan, niet af.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is het verharden en openstellen van de Jagersboschlaan van belang voor de reconstructie N65 medio 2021. ,,Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft viermaal aangegeven deze keuze van het college te ondersteunen", aldus een woordvoerder.

Uitspraak rechter

In overeenstemming met de recente uitspraak van de rechter, richt Heijmans Infra B.V. uit Eindhoven zich de komende periode uitsluitend op voorbereidende werkzaamheden. De gewenste verharding van de laan blijft voorlopig nog achterwege. ,,Het gaat om maatregelen die ook nodig zijn als de Jagersboschlaan niet wordt verhard. De gemeente loopt dus geen financieel risico", luidt de verklaring.

Volledig scherm Met een stille tocht vroegen de actievoerders aandacht voor behoud van de groene Jagersboschlaan en de wijze waarop Vught omgaat met inspraak. © BD

De komende weken worden er kabels en leidingen aangebracht, riolering gelegd en archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ook een onverharde Jagersboschlaan moet volgens de gemeente worden voorzien van riolering. ,,Deze nieuwe schakel in het systeem draagt bij aan een robuust gemeentelijk rioolstelsel. Dat is nodig om beter toegerust te zijn op hevige regenbuien en vaker optredende wateroverlast. Verder is de verbetering/uitbreiding van de gemeentelijke waterhuishouding belangrijk voor mogelijke toekomstige bouwontwikkelingen in de omgeving van het woonzorgcentrum Theresia.”

Om dubbel graafwerk te voorkomen, worden ook meteen kabels en leidingen gelegd. ,,De kabels zijn nodig voor de duurzame (led)verlichting van de Jagersboschlaan.”

Onderzoek behoud van natuur

Vught kan volgens de woordvoerder niet langer wachten de aannemers en uitvoerders het werk op elkaar hebben afgestemd en ingepland. ,,Als we nu van start gaan, kiezen we voor een efficiënte aanpak in een seizoen waarin het weer meewerkt. Daarnaast gebruiken we de komende tijd om een aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar het behoud van de natuurwaarde van de strook aan de noordzijde van de Jagersboschlaan na eventuele openstelling voor het verkeer. De rechter plaatste hier een vraagteken bij.”

SP is boos