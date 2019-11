Vught stelt bezuinigen nog even uit

Yvonne Vos van het CDA sprak donderdagavond over een ‘fragiel (begrotings)evenwicht'. Wat doen we bij tegenwind. Kunnen we dat nog wel opvangen? Hoe voorkomen we preventief toezicht?” Suzanne van Wiggen (SP) vulde aan: ,,We gaan richting het moeras, natte voeten hebben we al.”