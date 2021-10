Vught uit financiële dal; politiek maakt zich wel zorgen over prijsstijgingen N65 en spoor

VUGHT - Vught is uit het financiële dal. Dat komt deels door de herindeling met Helvoirt, maar heeft ook te maken met het Rijk die meer geld beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld Jeugdzorg. Na verwerking van de septembercirculaire plust de gemeente in 2022 liefst 1,3 miljoen euro en ook de jaren daarna zien er rooskleurig uit. Tóch zijn er ook zorgen.

‘Gaan we die tweeduizend nieuwe woningen voor 2030 wel halen? Wat betekent de vertraging van de N65 voor de plannen met het spoor? Wat zijn hiervan de financiële gevolgen? Als we tweeduizend woningen bouwen, is er dan ook geld voor uitbreiding van het onderwijs, sport, cultuur en het wegennet?’

Prijsstijging

Naast complimenten voor de royaal sluitende begroting de komende jaren in Vught, maken politieke partijen zich ook zorgen. Dat bleek gisteren tijdens de raadscommissie waar een soort algemene beschouwingen werden gehouden voorafgaand aan de begrotingsraad op 4 november.

,,Er is inderdaad sprake van een verbetering van de financiële situatie”, schetste CDA’er Rutger Jans. ,,Maar het gemeentefonds hangt als een donkere wolk boven deze begroting. En we moeten beducht zijn op de stijging van de arbeids- en materiaalkosten in de grond-, weg- en waterbouw. We hebben een aantal rijksinfraprojecten (N65 en spoor) waarbij rekening is gehouden met een prijsstijging, maar niet met een prijsstijging vanaf 2015 van in totaal 17 procent. En dan hebben we het nog niet over de nieuw- of verbouw van Theater de Speeldoos. Er komt nogal wat op ons af.”

Uitdaging

Andere partijen noemden ook de herontwikkeling van De Baarzen die nog niet in de begroting is meegenomen. ,,En we hebben nog steeds een enorm hoge schuld. Het wordt een uitdaging van jewelste”, aldus Dianne Schellekens van D66, die ook aandacht vroeg voor verduurzaming van bestaande woningen.

VVD’er Bert Timmermans vroeg zich af of het mogelijk is om pop-up-politieposten te openen in Cromvoirt en Helvoirt en wilde aandacht voor het groenonderhoud. ,,Het onkruid staat op sommige trottoirs tot enkelhoogte.”

Groenonderhoud

Wethouder Toine van de Ven liet weten hierover ook niet tevreden te zijn. ,,Het groenonderhoud is opnieuw aanbesteed en we zijn niet tevreden over partij die dat nu doet. We hebben al sancties toegepast en als dat niet werkt, gaan we vervolgstappen zetten.”

PI Vught

Pop-up-politieposten in de kernen is volgens burgemeester Roderick van de Mortel een ‘illusie’. ,,Het is verschrikkelijk gesteld met de capaciteit van de politie. We hebben zes wijkagenten die hier al het werk moeten doen, inclusief alle extra controles en begeleiding rondom de PI Vught. Agenten die op een vaste locatie in de dorpen gaan zitten, gaat dus nooit gebeuren.”