Vught vaart nieuwe koers: geen dure villa’s meer maar huisvesting voor jongeren, starters én senioren

Rebelleren­de feministen: Mán schuif eens wat op, de vrouw wil meer ruimte

16 januari DEN BOSCH - ‘Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets’, ofwel: vrouwen redden zich best zonder mannen. Dat vonden de Dolle Mina’s in de jaren zeventig, dus hoezó stelden mannen zich boven hen? Jonge vrouwen lopen daar nog altijd tegenaan: ‘Idioot toch!’ Gesprek met vier Brabantse feministes, jong en oud(er).