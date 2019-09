Vught Vocaal viert jubileum met ‘Serenade to music’

Omleidings­rou­te richting Zuidwal Den Bosch stopt abrupt, werk aan stoplich­ten zorgt voor lange rijen

11:46 DEN BOSCH - Op de eerste dag van de afsluiting van de Zuidwal in Den Bosch (tot en met 6 december) is het voor automobilisten een zoektocht om bij parkeergarage De Wolvenhoek en het Stadskantoor in het centrum van de stad te komen. De oorspronkelijke omleidingsroute via de Aartshertogenlaan is maandagmorgen niet aangegeven.