Vught voert Ja/Ja-sticker in tegen papierverspilling

Zwartgalli­ge zelfspot­ter zet succes om in pech

Hans Dorrestijn maakt zijn laatste rondje door het land. ’t Houdt een keer op heet de voorstelling van de man die van vrolijke zwartgalligheid zijn handelsmerk heeft gemaakt. ,,Mijn ellende is uw plezier”, zegt hij. Op dinsdag 29 november stond hij voor een volle zaal in de Verkadefabriek in Den Bosch.

12:59