Vught voorziet na Martinihal ook sporthal Avonturier van zonnepanelen

VUGHT - Eerder werd de Martinihal in Vught al voorzien van zonnepanelen. Sinds woensdag is ook het zonneproject op de spikplinternieuwe sporthal bij IKC De Avonturier in bedrijf.

Op de sporthal heeft Vught 544 zonnepanelen laten leggen, in samenwerking met Solisplan en VET-Vught. Een investering van zo’n 100.000 euro. ,,Eigenlijk mogen we het de derde Vughtse sportvoorziening met zonnepanelen noemen", aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Want ook de beweegzaal bij basisschool De Springplak is pas bedekt met voldoende panelen om de zaal van de benodigde energie te voorzien. Dat zijn drie duurzame daken.”

Quote De 544 panelen op de sporthal leveren per jaar tussen de 130.000 en 140.000 kWh Toine van de Ven , Wethouder Vught

Wethouder Toine van de Ven mocht symbolisch de stekker in het stopcontact steken. ,,de 544 panelen op de sporthal leveren per jaar tussen de 130.000 en 140.000 kWh. Dat is gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ruim 30 huishoudens.”

Hoe de opbrengst zich verhoudt tot het gebruik van de sporthal zelf, vindt de wethouder moeilijk te zeggen. ,,De sporthal is nieuw en dat maakt het energieverbruik moeilijk in te schatten. Dat moet de tijd leren. Maar de hal draait volledig op elektriciteit”, voegt hij eraan toe. ,,Er komt geen aardgas aan te pas en dat is een schone zaak.”

Investeren in de toekomst

Investeren in duurzaamheid is volgens Van de Ven belangrijk voor de toekomst. ,,Bovendien verdient een investering als deze zich relatief snel terug. Ik verwacht in ongeveer vijf jaar maar het gaat om meer dan een investering in schone energie en snel rendement. Het gaat om een investering in de toekomst.”