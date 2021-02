Vught vraagt ‘ruziënde’ lokale omroepen om met nieuwe derde partij handen ineen te slaan

Alle gedetineer­den EBI Vught in isolatie na derde besmetting medewerker

3 februari VUGHT - Alle gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zitten vanaf woensdag preventief in quarantaine, nadat een derde medewerker positief getest is op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Boulevard. Er zijn vooralsnog geen gedetineerden met klachten.