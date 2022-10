Vught vreest ernstige financiële gevolgen door vertraging N65 en spoor

‘Hulp voor Oekraïne’ heeft meer spullen nodig

VUGHT - Bij het sorteercentrum van de Stichting Hulp voor Oekraïne aan de Esscheweg in Vught kloppen dagelijks vluchtelingen aan. Niet alleen vluchtelingen die in de gemeente Vught verblijven maar ook in vele andere plaatsen zoals Veghel, Uden, Den Bosch, St. Michielsgestel, Boxtel en Tilburg.

10 oktober