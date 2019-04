Vught wil bemiddelen in conflict tussen bestuur en vrijwilligers van lokale omroep Avulo

Wethouder over bouwen in Annapark in Hintham: ‘Het is een kansrijke locatie’

0:00 DEN BOSCH - ,,Het is een kansrijke locatie. Maar ik zie het ook als ontwikkelen met een pincet waarbij overleg met de omwonenden belangrijk is.’’ Dat zei wethouder Roy Geers donderdagavond tijdens een vergadering van de raadscommissie Omgeving over het Annapark in Hintham.