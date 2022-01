Vught wil dat corporaties energieslurpende huurwoningen versneld gaan isoleren

Landelijk kampen 500.000 huishoudens met energie-armoede. Het gaat om mensen die de kachel in de wintermaanden lager of zelfs uitzetten, omdat ze de gasprijs niet kunnen betalen. Om hoeveel huishoudens het in Vught gaat, is niet bekend. ,,Wij hebben hier nog geen signalen van binnengekregen, maar het speelt vast ook in Vught”, stelt wethouder Toine van de Ven.