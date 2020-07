Vught wil niet meer wachten met verharden Jagersboschlaan: ondertussen roept SP raad terug van reces

Bewoners Clara­straat overlast beu: auto's geweerd met afvalcon­tai­ners

25 juli DEN BOSCH - Waterbedeffect. Zo wordt het genoemd als je een probleem oplost en verplaatst. De bewoners van de Bossche Clarastraat kunnen er over meepraten of eigenlijk meeklagen. Het is een zijstraat van de Hinthamerstraat die sinds kort is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat hoort bij een aanpak van de (verkeers)overlast waarover al geruime tijd wordt geklaagd. Het gaat om coffeeshopbezoekers, wildparkeerders en hardrijders.