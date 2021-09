Vught wil tot 2030 geen 1045 maar zo’n 2000 nieuwe woningen bouwen

Volgens de prognoses van de provincie zijn er in Vught tot aan 2030 ruim 1000 woningen nodig om de eigen behoefte op te vangen. Omdat Vught een regionale aantrekkingskracht heeft, wil de gemeente meer bouwen en daarom zijn in de nieuwe woonvisie voor de komende tien jaar ruim 2000 nieuwe woningen opgenomen.

45 procent betaalbaar

Het is de bedoeling dat van dit grotere aantal woningen 45 procent wordt gebouwd in de betaalbare sector (tot 250.000 euro) of sociale huur, 20 tot 25 procent in de categorie tussen de 250.000 en 400.000 (of huur boven de 752,33), 20 tot 25 procent tussen de 400.000 en 600.000 en 10 procent duurder dan 600.000 euro.

Antispeculatiebeding

De Vughtse raadscommissie is verheugd dat het aantal nieuw te bouwen woningen is opgeschroefd. Tijdens een eerdere discussie riepen verschillende politieke partijen hiertoe op. ,,Maar hoe gaan we borgen dat er ook inderdaad 45 procent betaalbaar of sociale huur wordt gebouwd?", wilde SP-er Dani Smith weten. ,,En het antispeculatiebeding en de zelfbewoningsplicht is voor ons heel belangrijk.” Nieuwe woningen bouwen om er vervolgens mee te speculeren, hebben de woningzoekenden volgens Smith niets aan.

Duidelijkheid bouwlocaties

Guus van Woesik van Gemeentebelangen en VVD-er Albert Verlinde wilden duidelijkheid over de bouwlocaties voor de 2000 woningen. Ook in Cromvoirt én Helvoirt. Wethouder Fons Potters liet namelijk weten dat de bijgeleverde lijst met ‘zachte’ plannen, waaronder de locaties Voorburg en Van der Valk, met een korreltje zout moet worden genomen. ,,Die aantallen woningen zijn nog helemaal niet zeker. We gaan deze lijst elk half jaar updaten.”