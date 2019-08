Vught wilde de school niet, toch opent Misha de Vries maandag de deuren

VUGHT - Het had wat voeten in aarde maar maandag is het zover. Dan opent de ‘algemeen bijzondere’ Misha de Vries basisschool haar deuren aan de Lidwinastraat in Vught. Een school met een internationaal karakter die aanvankelijk niet welkom was in Vught. Totdat onderwijsminister Arie Slob ingreep.