Vught worstelt met windmolens en zonnevelden binnen de gemeentegrenzen

VUGHT - Van ‘vooruit met de geit’ tot ‘u maakt een cruciale fout’. Het opwekken van duurzame energie (Regionale Energie Strategie) kent voor- en tegenstanders en roept veel vragen op in Vught. Werken gemeenten bijvoorbeeld wel voldoende samen als het gaat om het plaatsen van zonnevelden of windmolens?

Met verbazing werd donderdagavond tijdens de raadscommissie in Vught gereageerd op het feit dat buurgemeente Sint-Michielsgestel, vanwege de maatschappelijke onrust in het dorp, tot 2030 afziet van het plaatsen van windmolens. ,,Het is een heel moeilijk vraagstuk waar ook wij mee worstelen", aldus CDA-fractievoorzitter Rutger Jans. ,,Maar het gaat om een opgave die we met zijn állen hebben. Helaas ontbreekt het aan samenwerking in de regio. Dat Gestel al heeft uitgesproken tegen windmolens te zijn, laat zien hoe gebrekkig die is.”

Natuur slachtoffer

Ook botsen volgens het CDA verschillende belangen. ,,We hebben een zorgplicht richting onze inwoners en hun toekomst. Dat botst met de gevolgen van windmolens of zonnevelden voor de natuur en de gezondheid van onze inwoners. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van het geluid van windturbines? Hoe zit het met het transport van energie van de windmolen naar de eindgebruiker? Verrommelt het landschap niet te veel? De natuur lijkt het slachtoffer te worden.”

Volledig scherm Servia van de Laak bij de Essche Stroom in Sint-Michielsgestel, een gebied aan de rand van het Wilhelminapark dat in beeld was voor windturbines. © Jan Zandee

Dat benadrukte ook inspreekster Servia van de Laak van het Theederheyde Collectief, een samenwerking van zo'n driehonderd bewoners, natuurorganisaties en landgoederen in en om Sint-Michielsgestel. ,,Door in te stemmen met de RES begaat u een cruciale fout. Er is geen draagvlak voor windturbines. Vught heeft hiervoor ook nooit op de kaart gestaan. Zie er net als Gestel vanaf. Bescherm de kwetsbare natuur en weidevogels.”

Verantwoordelijkheid nemen

Volgens PvdA/GL-fractievoorzitter Ton van der Vossen toont de RES juist te weinig ambitie. ,,Vooruit met de geit. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. En een combinatie zoeken met Boxtel en Den Bosch. Daarnaast hebben wij in ons verkiezingsprogramma gepleit voor een lokaal energiebedrijf. Daar was onvoldoende steun voor maar misschien is het de moeite waard het er nog eens over te hebben. Windmolens kosten veel geld maar leveren ook veel geld op.”

Van achterhoede naar kopgroep

Ook voor D66 kan het allemaal niet snel genoeg gaan. ,,Hoe zorgen we ervoor dat Vught opschuift van de achterhoede naar de kopgroep", aldus burgerlid Pieter van de Meerakker. ,,Wij willen van de RES naar lokaal resultaat.”

Abstract

De SP vindt het beleidsstuk nog 'te abstract'. ,,Waar hebben we het precies over? Vijftig voetbalvelden aan zonnepanelen? Wat zijn de gevolgen op de lange termijn en wat is het rendement?”

Quote Doen we straks niet met zijn allen te veel, kan het elektrici­teits­net het allemaal wel aan? Koen van Dinther, VVD Vught

VVD en Gemeentebelangen waren eveneens kritisch. ,,Leg eerst de daken maar eens vol", aldus Martien Vromans van GB. ,,En doen we straks niet met zijn allen te veel?", vroeg VVD-er Koen van Dinther zich af. ,,De windmolen bij Den Bosch staat ook al regelmatig stil. Kan het elektriciteitsnet het allemaal wel aan?”

De gemeenteraad besluit donderdag 17 juni of zij wel of niet instemt met de RES 1.0 Regio Noordoost-Brabant.