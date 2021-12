Vught zet document- én gezichtsscanner in tegen identiteitsfraude

Nare gevolgen

Het stelen van iemands identiteit kan nare gevolgen hebben. Zo kan de identiteitsdief in naam van de bestolene een lening aangaan, bestellingen plaatsen of vervelende berichten op sociale media zetten. ,,We willen beslist niet dat een ander aan de haal gaat met onze identiteit en daar misbruik van maakt.”

Scanner ziet meer dan menselijk oog

De gezichtsscanner wordt al door meer gemeenten ingezet, waaronder Zaltbommel. De documentscanner ziet volgens de Vughtse gemeentewoordvoerster meer dan het blote oog van medewerkers en prikt ook door een knappe vervalsing heen. ,,Datzelfde geldt eigenlijk ook voor onze gezichtsscan. Die kijkt of uw unieke gelaatstrekken overeenstemmen met uw pasfoto. Ook deze scan ziet meer dan het menselijk oog. Beide scans dragen bij aan een nagenoeg zekere identificatie. Niets is honderd procent zeker. Het wordt dus ook een combinatie van beide. De scanner is extra. En er worden geen gegevens bewaard of gedeeld met andere organisaties. Ze worden alleen gebruikt als bewijs in geval van fraude of bij een vermoeden van fraude.”