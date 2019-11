Vught zet monumentaal schoolgebouw te koop

Jump XL trekt zich terug: definitief geen trampoline­cen­trum in San Salvator­kerk

6:48 Ma 25 nov. Jump XL staakt haar pogingen om een trampolinecentrum te starten in de San Salvatorkerk in Den Bosch. Reden is de ‘negatieve publieke opinie’ in de wijk, laat een woordvoerder weten. Daarmee wacht Jump XL een uitspraak van de rechter niet meer af.