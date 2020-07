Vught zuid krijgt een ‘ZOED’ én zeventig betaalbare en middeldure woningen

Of de voormalige Lidwinaschool en Willibrordusschool (later de Wieken) in het gebied Moleneindstraat, Moleneindplein en Willibrordusstraat worden behouden óf gesloopt, is nog niet bekend. ,,Het college moet hierover nog een besluit nemen”, aldus een gemeentewoordvoerster. ,,Op advies van de Monumentencommissie is een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de gebouwen. Op basis van de uitkomsten wordt besloten of we de gebouwen gaan herontwikkelen of dat er een nieuwbouw komt.”

Gezondheidscentrum met apotheek

Antispeculatiebeding voor woningen

Misha de Vriesschool

Verkennende gesprekken over nieuwe huisvesting

De nieuwe school krijgt tot 2027 de kans om te groeien naar het verplicht aantal van 210 leerlingen. ,,Komend schooljaar verdubbelen we al bijna en krijgen we tussen de 65 en 70 leerlingen, waarvan meer dan de helft uit deze wijk. We moeten ook niet te hard groeien. We voorzien wel dat het over zo’n twee jaar hier te krap kan worden. Over onze huisvesting voeren we verkennende gesprekken. Wij voelen ons in elk geval prima thuis hier in Vught-Zuid.”