Vughtenaar die met zwaar vuurwerk knutselde is weer op vrije voeten; gemeente wil woning tijdelijk sluiten

UPDATEVUGHT - De 46-jarige Vughtenaar die 18 december is opgepakt vanwege het bezit van honderden kilo's zwaar illegaal vuurwerk is weer op vrije voeten.

,,Hij is sinds vanmorgen weer vrij", aldus een politiewoordvoerder. ,,We zijn nog bezig met het onderzoek, daarna wordt een einddossier aangeleverd. De gemeente bekijkt of (en welke) stappen er genomen dienen te worden voor de woning.”

Schuurtje en huurwoning

De Vughtenaar, die in 2008 ook al in de fout ging, had maar liefst 700 kilo zwaar vuurwerk in zijn bezit. Zo’n 500 kilo lag in een schuurtje bij een woning aan de Jagersweg en in zijn huurwoning aan de Hageland lag nog eens 200 kilo.

Volledig scherm De straat werd tijdelijk afgesloten. © Bart Meesters Meesters Multi Media

Het betrof vuurwerk van de zwaarste categorie waar ook nog eens mee 'geknutseld’ was. Het opslaan van zo’n grote hoeveelheid vuurwerk in een woning of schuur is levensgevaarlijk, liet de politie eerder weten.

Gevaar voor omgeving

Het Openbaar Ministerie verwijt de Vughtenaar het als particulier voorhanden hebben en vervaardigen van professioneel vuurwerk en het hebben van een inrichting voor opslag van explosieve stoffen zonder vergunning.

Quote Ik neem dit zeer hoog op omdat willens en wetens de wet is overtreden en niet alleen het eigen gezin maar ook de gehele omgeving in gevaar is gebracht Roderick van de Mortel, Burgemeester Vught

Burgemeester Roderick van de Mortel was net voor de jaarwisseling van plan de woning van de verdachte aan de Hageland in Vught drie maanden te sluiten. De rechter besloot in een voorlopige voorziening dat de vrouw en het kind van de verdachte nog in de woning mochten blijven. ,,De sluiting is dus opgeschort", aldus een gemeentewoordvoerder. ,,We wachten het definitieve besluit van de rechter af en dan volgt mogelijk alsnog een sluiting.”

Stevig doorpakken

De Vughtse burgemeester liet eerder al weten ‘stevig door te willen pakken’. ,,Ik neem dit zeer hoog op omdat willens en wetens de wet is overtreden en niet alleen het eigen gezin maar ook de gehele omgeving in gevaar is gebracht.”