Vughtenaar die met zwaar vuurwerk knutselde is weer op vrije voeten; gemeente zint op maatregelen

VUGHT - De 46-jarige Vughtenaar die 18 december is opgepakt vanwege het bezit van honderden kilo's zwaar illegaal vuurwerk is weer op vrije voeten.

,,Hij is sinds vanmorgen weer vrij", aldus een politiewoordvoerder. ,,We zijn nog bezig met het onderzoek, daarna wordt een einddossier aangeleverd. De gemeente bekijkt of (en welke) stappen er genomen dienen te worden voor de woning.”

Schuurtje en huurwoning

De Vughtenaar, die in 2008 ook al in de fout ging, had maar liefst 700 kilo zwaar vuurwerk in zijn bezit. Zo’n 500 kilo lag in een schuurtje bij een woning aan de Jagersweg en in zijn huurwoning aan de Hageland lag nog eens 200 kilo.

De straat werd tijdelijk afgesloten.

Het betrof vuurwerk van de zwaarste categorie waar ook nog eens mee 'geknutseld’ was. Het opslaan van zo’n grote hoeveelheid vuurwerk in een woning of schuur is levensgevaarlijk, liet de politie eerder weten.

Gevaar voor omgeving

Het Openbaar Ministerie legt hem daarom drie zaken ten laste: gevaar veroorzaken voor zijn omgeving, het zelf maken van mortieren, strijkers en sierfonteinen én het illegaal opslaan van vuurwerk.

Quote Ik neem dit zeer hoog op omdat willens en wetens de wet is overtreden en niet alleen het eigen gezin maar ook de gehele omgeving in gevaar is gebracht Roderick van de Mortel, Burgemeester Vught

Of er vanuit de gemeente Vught of de woonstichting Charlotte van Beuningen nog maatregelen volgen, is nog niet bekend. Beide lieten eerder weten 'passende maatregelen’ en eventueel 'stevig door te willen pakken'. ,,Ik neem dit zeer hoog op omdat willens en wetens de wet is overtreden en niet alleen het eigen gezin maar ook de gehele omgeving in gevaar is gebracht”, aldus burgemeester Roderick van de Mortel.