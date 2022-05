Vughtenaar gaat uitdaging aan: 44 uur lang biljarten voor WensAmbulance

VUGHT - Ga er maar aan staan, 44 uur lang biljarten. Vughtenaar Mario Gevers gaat het proberen, voor het goede doel. Burgemeester Roderick van de Mortel is zijn eerste tegenstander.

Na twee keer uitstel vanwege corona vindt komend weekend weer het Vughtse duurrecord biljarten plaats in de Rio Bar. ,,We starten vrijdag (6 mei) om 21.00 uur”, aldus uitdager Mario Gevers. Zijn doel is: 44 uur lang biljarten. Het huidige record van 43 uur staat namelijk op naam van Sharon Verhoeven, de uitbaatster van de Rio Bar.

Als goed doel heeft Gevers gekozen voor de Stichting WensAmbulance Brabant. ,,Ik geniet van het leven, maar zie om me heen ook mensen die dat vanwege omstandigheden niet kunnen. Daar wil ik graag iets voor doen. Dan kun je natuurlijk gewoon zelf geld doneren, maar ik doe liever iets actiefs.”

Zestiende editie van Vughts duurrecord biljarten

Het Vughtse duurrecord biljarten vindt al voor de zestiende keer plaats. In 2016 ging Gevers de uitdaging ook aan. ,,Maar inmiddels ben ik zes jaar ouder en is het vier uur langer. Dus het wordt wel spannend”, schetst hij. ,,Ik weet nog dat ik vorige keer veel last had van mijn bovenbenen.”

In ieder uur zit tien minuten pauze om even wat te eten of een bezoekje te brengen aan het toilet. ,,Ik mag de pauzes niet opsparen. Er zijn 44 tegenstanders, onder wie ook de regionale topper Jerry Hermans.”

Doneeractie

Deelnemers aan het duurrecord kunnen een bijdrage in de ‘schenkbox’ stoppen. Bij deejay Andy Stuiver, die 44 uur lang muziek draait, kunnen nummers worden aangevraagd voor het goede doel. ,,En we zijn een online doneeractie gestart. We hebben al een kleine 2500 euro opgehaald.”

Gevers nodigt Vughtenaren uit om hem te komen aanmoedigen. ,,En me over de streep te helpen. We zitten het hele weekend rammetje vol met artiesten en carnavalsverenigingen. Het wordt echt gezellig.”



