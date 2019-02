Vughtenaar geeft gratis workshop over hoogbegaafdheid in Vlijmen, Vught en Zaltbommel

VUGHT - In het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid (9-17 maart) organiseert Vughtenaar Hans Lips in Vlijmen, Zaltbommel en Vught de interactieve workshop ‘Hoogbegaafd! Lips is gediplomeerd coach en gecertificeerd KernTalentenanalist.

Tijdens de workshop komt aan bod wat hoogbegaafdheid precies is en hoe je ermee omgaat. Op maandagavond 11 maart is een workshop in de Bibliotheek in Vlijmen, dinsdagavond 12 maart bij de Stichting OOK in Zaltbommel (Bosschstraat 90) en woensdagochtend 13 maart in het raadhuis van Vught. De workshops zijn gratis toegankelijk.

Volgens Lips is ongeveer 2,5 procent van de bevolking hoogbegaafd, ook wel hoog intelligent genoemd. ,,Hoogbegaafd zijn kan plezierig zijn, maar ook héél lastig. Daarbij is het vooral belangrijk dat de hoogbegaafde persoon zich bewust is van zijn of haar hoogbegaafdheid. Genieten van de leuke kanten ervan is moeilijk, zolang die bewustwording er niet of onvoldoende is.”

Drie doelen

De interactieve workshop beoogt volgens hem de sfeer van nieuwsgierigheid en ‘het willen weten’ over wat hoogbegaafdheid is en hoe ermee om te gaan, te versterken. ,,De workshop heeft drie doelen: kennis maken met en inzicht krijgen in het begrip hoogbegaafdheid, hoogbegaafdheid herkennen, erkennen en waarderen en tot slot de drempel in het omgaan met hoogbegaafdheid verlagen.”

Aanmelden en deelnemen