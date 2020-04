Vughtenaar Mike (21) zit in verplichte quarantaine in hotel in Peru: ‘Alsof je gevangen zit’

Achteraf had hij natuurlijk beter naar zijn moeder moeten luisteren. Want moeders voelen gevaar nu eenmaal feilloos aan. Maar er was nauwelijks sprake van een coronauitbraak in Peru toen op 15 maart het land plotseling op slot ging. Hij kreeg 72 uur de tijd om Peru te verlaten, een onmogelijke opgave. ,,De chaos was enorm‘’, vertelt de vorige zomer afgestudeerde Van Wijk via Facetime. Hij oogt vermoeid, maar zijn stem is monter. ‘Iedereen snelde halsoverkop naar het vliegveld in Lima om weg te komen. Dus besloot ik in Cuzco te blijven, samen met 150 andere backpackers.’