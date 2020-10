Vughtenaar sport sinds lockdown 200 dagen achter elkaar

VUGHT - Hij werd op z'n route achtervolgd door een boze buizerd en z'n hart sloeg over toen er in de ochtend een monster alias een eekhoorn uit de ritselende struiken kwam. ,,Leuke, gekke en spannende dingen. Je maakt het mee als je in en rondom Vught gaat sporten", aldus Joris Knoben.

In de hoek van de huiskamer in Vught fonkelt een nieuwe hometrainer. ,,Net vóór de intelligente lockdown gekocht", zegt Knoben (39). ,,Vrienden van ons wonen in Italië. Toen dat land vanwege het virus op slot ging, hebben we die hometrainer voor de zekerheid aangeschaft. Je wil nu fit blijven hè."

De hoogleraar bedrijfseconomie van de Universiteit Nijmegen kwam tijdens de coronamaanden elke dag in actie. Vandaag 'viert' hij zijn tweehonderdste sportactiviteit.

Hij begon de 'streak' na de bekende persconferentie van Rutte waarna vrijwel alles dicht moest.

,,Elke dag sporten zoals een combinatie van yoga met krachtoefeningen, fietsen op de mountainbike of op de hometrainer, maar vooral hardlopen", aldus Joris. ,,Vanaf maart zo'n vijftienhonderd kilometer", rekent hij uit.

Joris kreeg tijdens de crisis last van stress en spanningen. ,,Je zat ineens thuis. Er werd van alles afgezegd. Ik had behoefte aan iets positiefs; een houvast. Ik ben ooit ernstig ziek geweest. Heb chemotherapieën gehad. Toen heeft de sport me er ook bovenop geholpen. Ik zit nu uren achter de computer in allerlei Zoomsessies: vergaderen en op afstand lesgeven. Sport is mijn uitlaatklep. Als ik een keer wat minder zin heb, sport ik op de hometrainer bijvoorbeeld.

Soms is de 'uitdaging van de dag' een stuk groter. Joris: ,,Ik heb met mijn broer in de zomer de 'Devil's Trail' op de Duivelsberg bij Nijmegen gelopen. Daar zijn we vijf uur mee bezig geweest."

Hij vervolgt: ,,Mijn vrouw en dochtertje Jonne (10) en zoontje Tijs (7) lopen of fietsen ook wel eens een stukje mee. Ze vinden het leuk. Waarschijnlijk omdat ze weten dat papa vrolijker is als hij sport."

Joris gaat het jubileum van vandaag niet echt vieren. ,,Ik loop en sport vooral voor mijzelf. Vandaag ren ik in principe twintig kilometer. Ik zocht iets met het cijfer tweehonderd, maar tweehonderd kilometer is me iets te veel van het goede. Toen ik honderd dagen achtereen sportte, heb ik in één week honderd kilometer gelopen. De bekende topatleet Simon Vroemen was mijn haas op het laatste stukje."

Volgens Joris is sport in deze tijd een aanrader. ,,Al ga je een stukje wandelen. Zitten is het nieuwe roken hè. Als je dat 'niets doen' kunt doorbreken is dat vooral goed."