Vughtenaar woont tijdelijk in spookhuis: ‘Ode aan spookslot Efteling én ik ben gek van Halloween’

Senioren­clubs in Den Bosch te fors gekort op subsidie: ‘We herstellen deze fout’

DEN BOSCH - Het voortbestaan van meerdere seniorenverenigingen in de gemeente Den Bosch is in gevaar sinds zij fors werden gekort op hun subsidie, zo luidt de noodkreet. De politiek in Den Bosch blijkt hier gevoelig voor: ,,We gaan deze fout herstellen.”

25 oktober