Vughtenaren doneren energietoeslag aan mensen met smalle beurs

Spoedoverleg

,,Naar aanleiding van de energiearmoede in Vught hebben we een spoedoverleg gehad", vertelt Ellen Huinink, armoedecoördinator in Vught. ,,Waarin we ook wooncorporaties, VET, Energiecollectief Vught en anderen hebben uitgenodigd. Naast dat we zo snel mogelijk willen starten met energiecoaches, waarin VET met Wij Omarmen en Welzijn Vught gaat samenwerken, hebben we de wens uitgesproken een hulpfonds te willen oprichten. Een fonds dat helpt bij situaties waarin het niet meer kunnen betalen van (energie)rekeningen aan de orde is. Hulp die erger moet voorkomen, zodat huishoudens niet afglijden naar een situatie waarin zij in de schulden komen. Als eerste actie hebben we nu, nadat er van verschillende kanten vragen over kwamen, een oproep geplaatst voor het doneren van de energietoeslag. Daar wordt gelukkig al volop gebruik van gemaakt. De teller staat nu op bijna 3000 euro.”