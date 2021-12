Vughtenaren lopen nog niet echt warm voor ‘participatieweken’ over verkeer en vervoer

Meer ruimte voor de auto of juist minder asfalt en meer groen, vanwege de opmars van deelauto’s en (elektrische) fietsen? Vught benaderde actief 750 Vughtenaren, steekproefsgewijs, om mee te denken over de nieuwe mobiliteitsvisie; het vroegere verkeer- en vervoersplan.

Pilot

Succesvol

Zorgen

Zo gaven veel deelnemers aan zich zorgen te maken over de leefbaarheid in Vught en dat ze het groene karakter van het dorp waarderen en willen behouden. Fietsers en voetgangers moeten de ruimte krijgen máár ook de auto mag niet worden vergeten, vrachtverkeer zorgt voor veel overlast en verkeer in het centrum moet worden geweerd. En er moet aandacht zijn voor de vele blinden en slechtzienden in Vught.

Voorstellen

Du Maine liet weten te proberen toch nog wat meer respons te genereren. ,,Als het concreter wordt, is er misschien meer animo”, aldus de wethouder. ,,In de zomer is het participatieproces afgerond en komen we met voorstellen wat we vanaf 2023 ook daadwerkelijk gaan doen.”