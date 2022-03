Vughtenaren stellen huis én hart open voor Oekraïense vluchtelingen

Eénpitter in de gemeente­raad rukt op: muurbloem­pje of bijtertje?

DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Het aantal partijen met slechts één zetel in de gemeenteraad is her en der flink toegenomen. Ook in Den Bosch en in Zaltbommel. Dat is aanpoten, in je eentje. En tel je eigenlijk wel mee?

17 maart