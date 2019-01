Vughtenaren voeren actie met spandoek: ‘Openstellen Jagersboschlaan leidt tot onherstelbare schade’

Zwaluwnes­ten, bijenho­tels en vleermuis­kas­ten in Den Bosch gaan op voor prijs

14 januari DEN BOSCH - De zwaluwnesten, bijenhotels en vleermuiskasten die studenten van Helicon hebben ontworpen, zijn genomineerd voor de Impactprijs. De prijs is bedoeld voor projecten waarin studenten samen met bedrijven of maatschappelijke instellingen echte vraagstukken hebben aangepakt op het gebied van voedsel, klimaat of leefbaarheid.