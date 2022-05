Vughterstede maakt verpleeghuizen klaar voor de toekomst: ‘Meer, kleinere kamers’

Bestuurder Peggy van der Koelen van de Stichting Vughterstede merkt dat ouderen die in de verpleeghuizen Huize Elisabeth en woonzorgcentrum Theresia komen wonen steeds meer zorg nodig hebben. ,,Vaak is er sprake van dementie. Deze mensen zijn niet gebaat bij grote appartementen met verschillende kamers want hoe groter de ruimte, hoe groter de kans is dat ze een beetje verdwaald raken. Het moet juist overzichtelijk zijn.”

Het is volgens haar één van de redenen dat de Stichting Vughterstede heeft besloten om te starten met een vrij impactvolle interne verbouwing. ,,Waarbij we in de eerste fase drie extra kamers creëren. Dat is urgent. Er is een grote behoefte aan extra verpleeghuisplekken. Op deze manier kunnen wij een klein steentje bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten. En we creëren op iedere verdieping huiskamers zodat de bewoners onder toezicht bij elkaar kunnen zitten en meer aan elkaar hebben. Nu kunnen ze wel naar beneden naar het restaurant maar dat is niet altijd voor iedere bewoner ideaal.”

Drempel voor verpleeghuis wordt steeds groter

De drempel om voor een verpleeghuis in aanmerking te komen, wordt volgens Van der Koelen steeds hoger. ,,Je krijgt niet heel gemakkelijk een indicatie voor een beschutte woonomgeving. En de mensen die nu bij ons komen wonen, willen we passende kamers kunnen bieden.”

Lees verder onder de foto: ,,Eind mei gaan we starten en we verwachten in oktober klaar te zijn.”

Huize Elisabeth, aan de Sint-Elisabethstraat in Vught, is als eerste aan de beurt. ,,Dat gebouw is ouder dan Theresia. We gaan het gefaseerd aanpakken. De kamers komen één voor één aan de beurt en dat betekent dat bewoners (tijdelijk) intern moeten verhuizen. Dat gaan we doen in goede afstemming met de bewoners, families en de cliëntenraad. Het is een heel proces. Helemaal zonder overlast kan dat niet maar we willen het op zo'n manier doen dat de overlast zo kort mogelijk is. Eind mei starten we en we verwachten in oktober klaar te zijn.”

Ook restaurant en entree worden aangepakt en moeten gastvrijheid gaan uitstralen

Het leuke nieuws is volgens de bestuurder dat ook het restaurant en de entree worden aangepakt. ,,We willen de drempel om hier naar binnen te komen verlagen. Buiten naar binnen halen. Het is fijn voor onze bewoners als er reuring is, sociale interactie en we willen gastvrijheid uitstralen.”

Na Huize Elisabeth komt ook woonzorgcentrum Theresia aan de beurt. Voor de verbouwing van Huize Elisabeth wordt zo’n 300.000 euro uitgetrokken.

