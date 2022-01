Vughts kindcentrum barst uit haar voegen; drie scenario’s voor uitbreiding

Politie vindt oefengra­naat en (scherpe) munitie bij inval in woning in Den Dungen

DEN DUNGEN - De politie is nog steeds bezig met nader onderzoek naar aanleiding van de inval dinsdagavond in een woning aan de Weidestraat in Den Dungen waar onder meer een oefengranaat werd aangetroffen. In het huis dat de burgemeester mogelijk laat sluiten, werd een Bosschenaar (23) aangehouden met de bewoonster, zijn 23-jarige vriendin.

5 januari