Vughts Mannenkoor start met pop en rock koor: ‘Zingen is een ideale manier om alles los te laten’

VUGHT - ‘Als je kunt praten, kun je ook zingen’ is de stellige overtuiging van Ad van der Staak. Hij is de voorzitter van het Vughts Mannenkoor voor het eerst start met een projectkoor om het zingen onder mannen populairder te maken. Het projectkoor staat in het teken van pop en rock.

Van der Staak: ,,Wij gaan stukken zingen van The Police, Toto, Celine Dion en Elton John om maar wat te noemen. Zangervaring is niet nodig, zingen leer je vanzelf. Het is een ideale manier om op adem te komen en om alles los te laten.”

Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt

Op de vraag of het dan wel prettig is om naar te luisteren zegt hij: ,,Dat moet je oefenen. Sommige mensen hebben echt talent en dan gaat het min of meer vanzelf, net als bij sporten. Maar hoe meer je oefent, hoe beter het wordt , ook bij zingen.”

Het is de eerste keer dat het Vughts Mannenkoor een projectkoor vormt. ,,In het verleden hebben wij wel met gastzangers gewerkt en ook een paar keer met koorklassen ‘Zin in zingen.’ Dat heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. Natuurlijk is dat ook een doelstelling van het projectkoor, maar net zo belangrijk is dat wij de mannen laten ervaren wat zingen voor je kan doen. Hoeveel voldoening dat kan geven.”

Oubollig

Oubollig is het Vughts Mannenkoor volgens de voorzitter allang niet meer. ,,Wij zijn echt wel met de tijd meegegaan. Dat zie je terug in onze eigentijdse kleding, maar hoor je vooral in het repertoire. Verjonging is belangrijk en daar moet je het repertoire op aanpassen. Alle leden vinden het leuk verschillende soorten muziek te zingen. Soms een klassiek mannenkoorstuk, maar zeker ook meer recente muziek. Pop en rock worden daarbij niet uit de weg gegaan. De afwisseling houdt de mannen enthousiast.”

Het Vughts Mannenkoor wil volgens Van der Staak zichtbaarder zijn. ,,Zo waren wij prominent aanwezig op het bevrijdingsfeest, op het meezingfeest in DePetrus en doen wij mee aan het Gestels Kerstuur op 15 december, treden wij 19 december op in DePetrus en zijn te horen op de IJzeren Man kerstmarkt op zondag 22 december.”

Deelname projectkoor gratis