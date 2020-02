Vughts Museum opent ‘kwartaalkast’ voor Vughtse kunstenaars

Permanente expositie Vughts Museum

De kwartaalkast bevindt zich in de open creatieve ruimte in DePetrus waar ook het Vughts Museum is gevestigd. Het Vughts Museum heeft in DePetrus een permanente expositie over de geschiedenis van Vught en Cromvoirt. Omdat kunst kwetsbaar is voor wisselende temperaturen, licht en vochtigheid worden de schilderijen op de expositierekken in DePetrus na een jaar vervangen door andere.