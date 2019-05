Vughtse actievoerders moeten borden met ‘Wij willen die vent weg’ verwijderen

VIDEO Drie arresta­ties na overval in woning Den Bosch, man gewond: ‘Er kwam lawaai uit de flat’

12:24 DEN BOSCH - Een woning van een appartementencomplex op de hoek van de Rijnstraat en De Bossche Pad in Den Bosch is dinsdag in alle vroegte overvallen. De politie hield drie mannen aan die er vermoedelijk bij betrokken waren. Bij de overval raakte een andere man gewond. Het is niet duidelijk of dit de bewoner betreft.