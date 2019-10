Vughtse hoopt op nóg meer ‘engelen’ die hun kersttafel delen met wildvreemden die anders alleen zijn

Uitgaansi­coon John Theunis geëerd bij Smèrrig Halloween Festival in de Brabanthal­len

27 oktober DEN BOSCH - Rond deze tijd van het jaar komen de liefhebbers van horror weer aardig aan hun trekken. Het fenomeen Halloween begint langzaam maar zeker vaste voet op Nederlandse bodem te krijgen. Naast enkele obscure griezeltochten in de wijken is het aantal evenementen met hetzelfde thema in Den Bosch en omstreken groeiende. Een van die evenementen is het Smèrrig Halloween Festival, dat zaterdagavond in aanwezigheid van een kleine zevenduizend muziekfans haar tweede editie beleefde in de Brabanthallen.