Vughtse jeugd herdenkt oorlogsslachtoffers op eigen en stemmige wijze

Eigenaar The Coon verbaasd over meer hotelboten aan Tramkade: ‘Ik mocht er niet meer dan één’

12:15 DEN BOSCH - Verbaasd las Vincent van Uden vorige week in de krant dat er vijf hotelboten gaan komen bij de Tramkade in Den Bosch. ‘En ik dan?’, dacht de bedenker van The Coon, een hotelboot die in juni daar in het water moet komen te liggen.