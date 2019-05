Vughtse lokale wegen kunnen het ook na ombouw N65 aan; bewoners twijfelen aan cijfers ‘we worden afgeserveerd’

New Heroes deelt een stevige dreun uit in eerste duel halve finale: 63-89-winst op Landstede

9 mei Het zou een ‘close game’ worden, had New Heroes-coach Ivica Skelin voorspeld voorafgaand aan de eerste wedstrijd van de halve finale met Landstede in de play-offs om de landstitel basketbal. Net zoals alle vier de confrontaties tussen de Zwolse en de Bossche ploeg in de competitie dat waren geweest.