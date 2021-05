Vughtse Marie-Louise met Ierland naar het Eurovisie Songfestival: ‘Een geweldige show’

Overdag is ze werkzaam bij een kinderopvangorganisatie, maar de avond staat volledig in het teken van het Eurovisie Songfestival en het groen, wit en oranje van Ierland. Het zou zomaar een intro kunnen zijn van de befaamde Vlaamse reportagereeks Jambers, maar het is toch echt het leven van Broess tegenwoordig. ,,Zó leuk", zegt ze er zelf over. Nu moet ze de tijd nog verdelen, maar rondom het festival, dat van 18 mei tot en met 22 mei is, is ze een paar weken vrij om als vrijwilliger volle bak voor Ierland aan de slag te gaan.