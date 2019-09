Vughtse pizzeria overvallen, dader vlucht zonder buit

video Maarten van der Weijden haalt bij Dommelbaar­zen cheque op voor Foundation

22 september VUGHT - Het contrast was groot, zondagochtend rond half acht bij het Feel Fit Center. De anders zo energieke Maarten van der Weijden had de slaap nog in z'n ogen, terwijl alles om hem heen één kolkende massa was. Het fenomeen uit Waspik was getuige van de hectische laatste kilometers die drie clubs bij elkaar zwommen tijdens een 12-uurs zwemmarathon. Een activiteit in het kader van het gouden jubileum van De Dommelbaarzen. De opbrengst van 5201 euro komt ten goede aan zijn Foundation die het geld weer doorgeeft aan KiKa.