Vughtse politiek niet afwijzend tegenover windmolen(s) in de gemeente

VUGHT - Eén of meerdere windmolens in Vught? Het lijkt een optie. In tegenstelling tot buurgemeenten Boxtel en Gestel wijst de Vughtse politiek windenergie niet bij voorbaat af.

Eerst zoveel mogelijk ‘zon op dak’ en als het echt niet anders kan dan één of meerdere windmolens. Ondanks gloedvolle betogen van inwoners die fel tegen windmolens zijn, lijken de Vughtse volksvertegenwoordigers er wel wat voor te voelen. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadscommissie. ,,Terwijl buurgemeente Boxtel stopt met deze ambitie vanwege de schaarste op het stroomnet”, sprak Servia van de Laak namens het Theederheyde Collectief, dat bestaat uit driehonderd bewoners en tien landgoederen. ,,Ook de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel eerder al heeft gekozen voor volledig zon en op dak en géén windturbines.”

Gezondheidsklachten

Ook Rick Wielens uit Cromvoirt, Marloes van den Hurk (Margriet) en Rob Jansen uit Esch riepen de politieke partijen op geen windmolens te plaatsen. ,,Kijk eens naar de skyline van Den Bosch", aldus Wielens. ,,De zichtvervuiling en de gezondheidsklachten die een windmolen oplevert. Bezint eer gij begint.”

Van den Hurk: ,,Inwoners voelen zich niet gehoord. Actievere communicatie is essentieel voor draagvlak.” Jansen vulde aan: ,,En laat de omgeving van de snelweg A2 niet het verzamelputje worden van alle hinder. Hoe kom je erbij om op zo’n complexe locatie een windturbine te plaatsen?”

Gement en Wilhelminapark

Wethouder Toine van de Ven meldde recent dat het college geen grote zonnevelden in het buitengebied van Vught wil, maar wel één of twee windmolens. Als locaties zijn het gebied tussen de Margriet en de Gement (Drongelens kanaal) en de A2 bij het Wilhelminapark in beeld. In de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) staat dat Vught tot 2030 0,05 Terawattuur (TWh) aan energie moet opwekken. ,,Wij betreuren het dat het niet is gelukt om het als regiogemeenten gezamenlijk op te pakken”, aldus VVD’er Koen van Dinther. ,,Wij willen pas windmolens als het echt niet anders kan.”

Eenzelfde geluid kwam van het CDA. ,,We kunnen nog veel energie opwekken op gemeentelijke gebouwen en moeten als gemeente het goede voorbeeld geven. Zon heeft onze voorkeur. Een windmolen bij het Drongelens kanaal is kansrijk. Daar is weinig bewoning.”

Bezorgd

Gemeentebelangen stelde vraagtekens bij de participatie. ,,De maatschappelijke bezorgdheid is enorm”, aldus Martien Vromans. ,,Inwoners zien hun leefomgeving drastisch veranderen. De participatie is onder de maat.”

Dani Smith van de SP vindt het een lastige keuze. ,,Aan de ene kant geef je natuur weg om er aan de andere kant duurzame energie voor terug te krijgen.”

Volledig scherm Zoekgebied windmolens Vught. © GRAPHIC BD

Progressief Liberaal Vught, D66 en PvdA/GL willen juist zo snel mogelijk actie. ,,Het is onvermijdelijk dat er windenergie wordt opgewekt", stelde fractievoorzitter Ton van de Vossen van PvdA/GL. ,,En daar moeten we duidelijk over zijn.”

D66-burgerlid Pieter van de Meerakker vulde aan: ,,Verduurzamen zonder draagvlak is niet mogelijk maar de opgave is te groot en te belangrijk om langer te laten liggen. We moeten opschuiven van de achterhoede naar de kopgroep en voortvarend aan de slag gaan met het verduurzamen van de gemeente.”