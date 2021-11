Vughtse politiek wil meer zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen

Of de motie ook daadwerkelijk op zo'n korte termijn tot resultaten gaat leiden, is nog de vraag. Volgens wethouder Toine van de Ven is al onderzocht in hoeverre gemeentelijke gebouwen vol kunnen worden gelegd met zonnepanelen. ,,Dat wordt heel hard werken. Ik krijg pas eind dit jaar en begin volgend jaar twee nieuwe medewerkers die zich hiermee gaan bezighouden. Ik heb dus nu eenvoudigweg de handjes niet. Daarnaast moeten we goed kijken dat we geen zonnepanelen gaan leggen op daken die we twee jaar later gaan isoleren of vervangen. Dat zou doodzonde zijn. Maar ik ben wel blij met deze motie.”