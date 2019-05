Vughtse streaker legt na Efteling-show nu ook stierengevecht in Sevilla plat, Spaanse bezoekers fluiten hem uit

In Sevilla wordt tussen 4 en 11 mei de Feria de Abril gevierd, de beroemdste feestweek van de Andalusische hoofdstad waarin ieder jaar grote stierengevechten worden gehouden. Samen met het internationaal gerenommeerde San Fermin in Pamplona en San Isidro in Madrid zijn dit de belangrijkste stierengevechten van het land.

Tegestader

Zondag rende hij een minuut lang door de arena met een spandoek in zijn handen. Op beelden is te zien en horen dat de Spaanse bezoekers hem uitjoelen en uitfluiten.

Gesteund

,,Tevens weten wij dat het stierenvechten een hot item is in de Spaanse maatschappij en dat heel veel mensen het stierengevechten graag afgeschaft zien worden. Het is niet uit te leggen aan de bevolking dat gemeentes in Spanje duizenden en duizenden euro’s subsidies uitgeven aan een stierengevecht terwijl dat ook naar schoolboeken of betere zorg kan gaan. Wij zullen blijven strijden voor een wereld zonder stierenvechten!”