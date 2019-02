Vughtse trombonist met visuele beperking speelt op gehoor

video Spanje en Brabant wachten op wielerba­zen

20 februari DEN BOSCH - Dát de Ronde van Spanje in 2020 naar Nederland komt was al bekend, dát de wielrenners door veel plaatsen in Brabants koersen nu ook. Maar wanneer? Ja in augustus, maar het wachten is (nog steeds) op de definitieve datum. Het wachten is op de internationale wielerunie (UCI) die groen licht moet geven en daarbij ernstig rekening houdt met de Olympische Spelen volgend jaar in Tokyo.