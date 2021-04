Vughtse wasbeer geadopteerd dankzij gulle gift aan Partij voor de Dieren: ‘Publiek mag haar een naam geven’

Marco van der Wel, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant en woordvoerder natuur, is blij dat de twee wasberen die opdoken in Vught gevangen zijn en niet zijn doodgeschoten. ,,En met deze gift kunnen we vijf jaar lang bijdragen aan de verzorging van de eerste vrouwelijke wasbeer. We sluiten hiervoor een contract met de Stichting AAP. We mogen het beestje dan ook een naam geven. Dat willen we aan het publiek overlaten. Mensen die het leuk vinden, kunnen een naam sturen naar: pvdd@brabant.nl.”