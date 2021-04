Vughtse wasbeer toch niet afgeschoten door jager, beest gevangen door medewerkers dierenambulance

Eindelijk weer wedstrij­den voor The Dukes: ‘Lichaam moet weer wennen aan de klappen’

1 april DEN BOSCH - Een scrum, tackle of een try, morgen is het weer te zien op de rugbyvelden in competitieverband. Dan start de voorjaarscompetitie, althans voor The Dukes uit Den Bosch. Sommige teams moeten langer wachten, terwijl andere verenigingen niet eens deelnemen.