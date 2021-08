Vughtse winkeltijden gaan ook gelden voor Helvoirt

Dans op Theaterfes­ti­val Boulevard: indruk maken met Polka om aan partner te komen

18 augustus DEN BOSCH - Uit luidsprekers naast het Parkpodium, omzoomd door hoge populieren, klinkt een herhaald afgemeten elektronisch bonken. Op het witte speelvlak is in zwarte lijnen een ruitfiguur aangebracht. Twee heren betreden het podium, hand in hand. Als onderdeel van Theaterfestival Boulevard voeren ze de voorstelling Save the last dance for me uit.