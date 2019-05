Vughtse woningcorporaties gaan mogelijk fuseren

VUGHT - Nog maar net een maand geleden liet bestuurder Gustav Breuer van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting weten dat de Vughtse woningcorporatie, één van de kleinste van het land, zich beraadt op de toekomst. Van een mogelijke fusie was volgens hem nog geen sprake. Inmiddels is dat wel het geval.

De Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting en Woonwijze onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een fusie, blijkt uit een persbericht. Om dit proces goed te begeleiden stelt de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting per 1 mei de ervaren Ton Streppel aan als interim-bestuurder. Er loopt een procedure om Gerrit Bloemink te benoemen als lid van de Raad van Toezicht.

Stevige wortels in Vught

Breuer: ,,Betaalbaarheid, beschikbaarheid en de goede service voor de huurders garanderen. Dat is voor ons van het grootste belang”, zegt Gustav Breuer, waarnemend directeur-bestuurder van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting. ,,Wij hebben slechts 184 woningen. Om zelfstandig door te gaan moet steeds meer worden geïnvesteerd in uitgaven die door regelgeving worden veroorzaakt. Dit gaat ten koste van onze huurders en dat vinden we niet langer verantwoord. Woonwijze heeft dit al op orde en is een gezonde woningcorporatie met stevige wortels in Vught die onlangs nog een uitstekende beoordeling kreeg voor haar maatschappelijke visitatie. Dat maakt het voor ons logisch om als eerste een fusie met Woonwijze te onderzoeken.”

Intentieovereenkomst

Quote Wij hebben slechts 184 woningen Gustav Breuer, Bestuurder Woonwijze heeft circa 3.000 woningen. Voor de corporatie kan het samengaan volgens een woordvoerster zorgen voor een mooie toevoeging aan het woningbezit en zorgt het voor een nog diepere verankering in Vught.

De corporaties hebben een intentieovereenkomst getekend om te kijken of het mogelijk is om tot een fusie te komen. Hiervoor wordt op dit moment een zogenaamd ‘due diligence’ onderzoek gedaan die de mogelijke risico’s in beeld brengt. Ook worden er zienswijzen gevraagd aan onder andere de huurdersvertegenwoordigers en betrokken gemeenten.

Vertrouwd met de corporatiesector