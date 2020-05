Vughtse woonstichting gestart met ‘grootste bouwproject ooit’; wachtlijst sociale huurwoning opgelopen tot negen jaar

,,Het wordt een mooie, duurzame wijk met betaalbare woningen. Daar zijn we ontzettend trots op en blij mee”, reageert Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder van woonstichting Charlotte van Beuningen. Ze kijkt uit naar het moment van de oplevering van de eerste woningen, medio 2021. ,,Onze wachtlijst voor woningzoekenden is opgelopen tot negen jaar. Daar maken we ons zorgen over want hierdoor kunnen we de mensen die op ons zijn aangewezen onvoldoende helpen.”