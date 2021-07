Vughtse zieke zwanen gaan met sprongen vooruit: binnenkort weer terug

Zwanenpaar rouwt om verlies van jongen; binnen 24 uur waren ze alle vijf dood

9 juli VUGHT - Het was een aandoenlijk schouwspel aan de Wilhelminasingel in Vught. Veel mensen genoten van het verliefde zwanenpaar dat om elkaar heen danste, eieren legde en begin mei vijf pulletjes verwelkomde. Twee witte en drie grijze. Plots zijn ze allemaal dood. Het zwanenpaar is in rouw.